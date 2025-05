Alessandro Bastoni non è solo un difensore, ma anche il regista silenzioso del reparto arretrato dell'Inter. Lo raccontano i numeri snocciolati da Opta: 204 progressioni palla al piede tra i 5 e i 10 metri per il 95 nerazzurro, primo in Serie A in questa statistica. Solo tre difensori hanno toccato più palloni di Basto (a quota 2507) in questo campionato: si tratta di Rrahmani, Ndicka e Di Lorenzo.

