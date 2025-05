"Noi siamo persone serie e faremo la nostra gara. E' importante per noi, conosciamo tutta la storia che c'è dietro. Daremo tutto quello che abbiamo, facendo del nostro meglio". Parlando in conferenza stampa, Davide Nicola sgombra il campo dai dubbi avanzati dai maligni che da giorni parlano di un Cagliari come vittima sacrificale del Napoli nel match in cui i sardi saranno arbitri dello scudetto, al pari del Como che ospiterà l'Inter nell'altra sfida valida per l'ultima giornata di campionato in programma domani sera.

"Domani vedremo una grande gara. Ripeto: andiamo a Napoli per fare la nostra partita, noi ci siamo presi il nostro obiettivo. Gli altri facciano il loro", ha aggiunto il tecnico dei sardi. Che poi ha aggiornato sulla condizione fisica di alcuni singoli in vista della sfida del Maradona: "Di certo non ci saranno Gaetano e Caprile, che ha giocato infortunato nella gara contro il Venezia. Lo ringrazio per essere rimasto in campo, nonostante la distrazione di primo grado alla gamba. Luvumbo non ci sarà perché affaticato, Pavoletti dovrebbe esserci ma si porta dietro un problema al ginocchio. Zortea sta facendo un'ecografia: se sta bene, sicuramente ci conterò dall'inizio. Se non starà bene, vedremo qualcun altro".