Fabio Cannavaro si è espresso su questa volata finale per lo Scudetto anche ai microfoni di Sport Mediaset: "Spero che il Napoli possa vincere, anche se l'Inter è una squadra fortissima che è arrivata in finale di Champions League. Il punto di vantaggio è importante, poi un finale di campionato così esaltante non si vedeva da tempo; bello anche per gli spettatori che stanno fuori. Il Napoli mi è piaciuto perché nonostante le difficoltà Antonio Conte ha trovato sempre gli equilibri giusti e ha portato la squadra ad essere quasi sempre prima. Se rimane alla guida dei partenopei? Penso di sì. Ha fatto il suo lavoro, sapeva delle difficoltà che c'erano. Mi auguro trovi l'accordo per restare".