Oggi finisce la Serie A 2024/25. Forse. Forse perché è sempre viva la possibilità di uno spareggio, benché remota: l'Inter dovrebbe pareggiare a Como e il Napoli perdere in casa con il Cagliari. Con ogni probabilità, quindi, già stasera si conoscerà il nome della squadra campione d'Italia. E gran parte della penisola calcistica sembra spingere il tricolore verso la Campania. Riuscirà ancora una volta la divinità Eupalla a sovvertire un pronostico che pare chiuso?

QUI COMO – I lariani non perdono da metà marzo, quando si fecero rimontare dal Milan. Ora il pari di Verona nell'ultimo turno dopo ben sei successi di fila: insomma, la squadra è in gran forma. Decimo posto meritato. Fabregas ha dato un'identità offensiva e la confermerà anche oggi: Douvikas in vantaggio su Cutrone con Paz, Caqueret e Strefezza sulla trequarti. Oltre a Diao, Sergi Roberto e Dossena infortunati, mancherà anche lo squalificato Goldaniga: Jack o Van der Brempt al posto dell'ex Palermo.

QUI INTER – Inzaghi recupera Lautaro e Frattesi, ma entrambi partiranno dalla panchina per poi magari mettere qualche minuto nelle gambe nel secondo tempo in vista della finale di Champions League. Fuori dai convocati, invece, sia Pavard che Zielinksi: entrambi dovrebbero recuperare per Monaco. Grandi cambiamenti nell'undici di partenza: in larga parte, il tecnico nerazzurro riproporrà la formazione vista due settimane fa a Torino, ad eccezione di Dimarco quinto a sinistra (rifiata Bastoni) e Calhanoglu mezzala. Riecco Zalewski a giostrare tra mediana e trequarti in appoggio a Correa e Taremi. Ancora dubbio in porta: Martinez insidia Sommer. Farris in panchina per la squalifica di Inzaghi.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Jack, Valle; Perrone, Da Cunha; Paz, Caqueret, Strefezza; Douvikas.

Panchina: Reina, Vigorito, Van der Brempt, Iovine, Smolcic, Alberto Moreno, Engelhardt, Braunoder, Fadera, Ikoné, Gabrielloni, Cutrone, Azon.

Allenatore: Fabregas.

Squalificati: Goldaniga (1).

Indisponibili: Diao, Sergi Roberto, Dossena.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Correa, Taremi.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Bastoni, Alexiou, Re Cecconi, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Frattesi, Topalovic, Thuram, Arnautovic, Lautaro.

Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Zielinski.

ARBITRO: Massa.

Assistenti: Perrotti e L. Rossi.

Quarto ufficiale: Sacchi.

Var: Mazzoleni (Pezzuto).

