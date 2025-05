Prestigioso riconoscimento, l'ennesimo, per Alessandro Bastoni che è stato noiminato Best Defender della Serie A. Il centrale nerazzurro ha ricevuto il premio prima della partita contro il Como, al suo fianco Piero Ausilio e Beppe Marotta. Considerando che probabilmente la sua miglior dote è con il pallone tra i piedi, aver superato difensori più classici in questa annata conferma il valore del classe 1999.