Paolo Condò dedica il suo editoriale di oggi sul Corriere della Sera alla sfida scudetto tra Napoli e Inter, giunta all'ultima giornata del campionato. "Se il Napoli infine conoscerà il suo destino, l’Inter tirerà una riga soltanto sul suo cruccio, e le resterà una settimana per coltivare il suo sfizio", si legge.

"Il cruccio è un campionato che avrebbe dovuto vincere - prosegue Condò - perché non ci sono dubbi sul fatto che la squadra di Inzaghi sia la migliore del lotto. Ma è proprio questa certezza ad averla tormentata lungo l’intera stagione, perché niente rovina l’umore e la concentrazione come il sentirti ripetere che «non puoi non vincere»: prova ne sia il brillante cammino in Champions (lo sfizio) in cui realisticamente le colonne d’Ercole alle quali dovevi arrivare erano i quarti di finale, e invece le hai varcate e sei sopravvissuto a quattro tempeste che in campionato nemmeno ti sogni, e magari è proprio per questo che in serie A sei affogato più volte in uno stagno".