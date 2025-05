Sta facendo rumore la lettera indirizzata dall'assistente Domenico Rocca alla CAN e pubblicata dal sito arbitri.com in cui lo stesso Rocca attacca i vertici arbitrali riguardo ai criteri di valutazione adottati. "Mai avrei immaginato di dover giungere a scrivere alla mia commissione. Chi mi ha insegnato ad arbitrare ed a stare nell'associazione è stato Stefano Farina, il quale mi aveva convinto e insegnato che dell'organo tecnico ci si dovesse fidare a prescindere", è l'incipit della lunga lettera.

In un passaggio della stessa, Rocca sottolinea una serie di episodi avvenuti di recente, tra i quali quello di Inter-Roma (rigore non dato su Bisseck), ma non solo.

"Possiamo aggiungere Udinese - Parma dove viene concesso un calcio di rigore giusto, solo perché a Lissone come supervisore Rocchi si alza rapidamente dalla postazione per "bussare" ( si sente anche nell'audio delle registrazioni) più volte sul vetro della stanza di Paterna Var e Sozza Avar per richiamare la loro attenzione che a sua volta chiameranno l'arbitro per un ofr e far assegnare giustamente come detto un rigore che i var si erano persi... (ma perché in Inter - Roma, Gervasoni super visore di giornata non "bussa" ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (dove la Commissione al raduno ammette pubblicamente davanti a tutti arbitri e assistenti che abbiamo perso un rigore netto) a favore dell'Inter? errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli.?!"