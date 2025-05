Domani sera la finale di Coppa di Francia contro il Reims, il 31 maggio quella di Champions League con l'Inter. Sono queste le ultime due partite della stagione del PSG e Marquinhos, difensore e capitano dei parigini, ne parla in conferenza stampa: "Avremo tempo per parlare della finale di Champions League. Se ne parla più fuori che dentro il nostro spogliatoio, non possiamo cadere in questa trappola. Dobbiamo giocare questa prima finale importante domani. È anche il messaggio dell'allenatore. Ci siamo preparati per la partita di domani. Sappiamo quanto sia emozionante giocare la finale di Champions League, ma non dovremmo pensare a quella partita prima della finale di domani. Non dobbiamo pensare all'altra partita, sono concentrato su quella di domani".

Il difensore brasiliano comunque non nega che stasera guarderà la sfida tra Como e Inter, ultima e decisiva partita di Serie A: "Vogliamo vedere l'Inter vincere la Serie A? (sorride, ndr) Quali sono le regole? Giocano stasera? E potrebbero giocare lunedì se arrivassero a pari punti con Napoli? (sorride, ndr) Non lo so! Guarderò la partita stasera. Non so se giocheranno i titolari, ogni partita ha la sua storia. Sappiamo di cosa è capace l'Inter. Stiamo pensando alla partita di domani. Non ha senso pensare alla finale di Champions League ora".

