Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato dal Festival dell’Economia di Trento, facendo un annuncio importante: "Alla scadenza di ottobre 2026 arriveremo con la lista dei cinque stadi per gli Europei di calcio del 2032". Come ricordano i colleghi di Calcio e Finanza, è risaputo che Milano, Roma e Torino saranno tre delle sedi italiane per gli Europei del 2032. Resta da capire quali saranno le altre.