Napoli e Inter sono all'ultimo atto del campionato di Serie A. I partenopei giocheranno in casa contro il Cagliari per conservare il punto di vantaggio in classifica sui nerazzurri, che invece saranno impegnati al Sinigaglia contro il Como.

La Roma di Claudio Ranieri sarà invece a Torino in casa dei granata: se vuole andare in Champions League, deve vincere e sperare che la Juventus non faccia lo stesso in casa del Venezia. "Chi vince lo scudetto? Mi tengo fuori dai casini: vinca il migliore", ha detto oggi Ranieri a La Repubblica. Il tecnico sarà all'ultima partita da allenatore prima di diventare un dirigente dei giallorossi.