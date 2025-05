La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter non vede solo Parigi e Milano come poli di attrazione dei tifosi. L'attesa per la vigilia si sta facendo sentire, e come, anche a Marsiglia, la città eterna rivale della capitale transalpina. Dove, come vi abbiamo raccontato, stanno andando praticamente a ruba le maglie nerazzurre, ma soprattutto le forze di Polizia stanno già monitorando con attenzione i rischi per l'ordine pubblico. La Prefettura del Bouches-du-Rhône ha spiegato ai media locali che è stato rilevato un rischio di festeggiamenti sulle strade pubbliche in funzione del risultato di questa finale". Ciò significa che anche in caso di vittoria da parte di un gruppo 'minoritario', ma soprattutto se il Paris dovesse perdere la finale di Monaco di Baviera, la polizia potrebbe aspettarsi disordini causati dalla gioia dei tifosi del Marsiglia.

Un'organizzazione specifica dovrebbe quindi essere istituita dal PP13, un corpo locale di ausilio alle Forze dell'Ordine, che ha specificato che "un sistema di strade pubbliche sarà pronto per essere implementato e adattato a tutte le circostanze" .