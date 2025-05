Nelle ultime ore, l'Inter ha chiesto informazioni per Rasmus Højlund, attaccante classe 2003 del Manchester United, per cui si sono già mossi Napoli e Juve che, tra marzo e aprile, avevano fatto dei sondaggi. Semplici chiamate, senza alcun approfondimento che sia sfociato in una trattativa. La notizia di mercato è stata data dai giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano, che, inoltre, hanno raccontato che l'interesse del club milanese per l'attaccante danese è di lunga data, dai tempi in cui vestiva giocava nell'Atalanta, proprio prima di approdare a Old Trafford per una cifra monstre di 70 milioni di euro più bonus.

In generale, sarà un'estate di grandi cambiamenti in casa nerazzurra per quanto riguarda il reparto d'attacco, che rimarrà orfano di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, destinati a dire addio dopo la naturale scadenza del loro contratto. Da valutare, invece, la situazione di Mehdi Taremi, le cui riflessioni saranno rinviata a dopo la finale di Champions League.

