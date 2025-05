Se a Napoli le danze di scongiuri e rigidi riti di tradizionale scaramanzia per propiziare il quarto scudetto sono già iniziate settimane e settimane fa, per il popolo partenopeo adesso non è più il momento di scherzare e di affidarsi alle preghiere ed ecco che si passa alle maniere pesanti. Dopo il tentativo, giustamente vano, del Presidente De Laurentiis di avanzare la richiesta di vietare la trasferta ai tifosi del Cagliari così da permettere un riempimento del Maradona totalmente azzurro per incitare al meglio la squadra di Antonio Conte nell'ultimo sforzo per il Tricolore, i tifosi vanno di artiglieria pesante... nel senso letterale del termine.

Le zone circostanti l'hotel dove alloggia il Cagliari di Nicola, avversario degli azzurri domani, si sono trasformate in un vero e proprio bersaglio di fumogeni, cori, schiamazzi e trambusto organizzato ad hoc dai tifosi arrivati appositamente sul luogo per tentare di 'rovinare' la nottata dei giocatori nel tentativo di compromettere la prestazione di domani. Fuochi d'artificio e caroselli anticipati in gran stile per anticipare una festa che sotto l'ombra del Vesuvio - bando alla scaramanzia - è già iniziata da un pezzo.

