Dal 10 gennaio al 9 febbraio 2026, Inter e Milan saranno 'sfrattate' da San Siro. Lo stadio Giuseppe Meazza sarà infatti oggetto di lavori in vista della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: in un momento caldissimo della stagione calcistica, i due club dovranno fare i conti con questo problema, di fronte al quale comunque stanno cominciando a valutare alcune soluzioni. Come riportato da Affaritaliani.it, la proposta lanciata dal presidente Ezio Maria Simonelli di spostare negli Stati Uniti le partite dei due club non è vista tanto come una boutade, anzi: c'è sullo sfondo una bella offerta da 12 milioni di dollari per portare una partita di serie A a New York, con Arabia Saudita e Australia in prospettiva alla finestra, e l'incastro col Meazza inagibile potrebbe essere propizio per mandare Inter o Milan oltreoceano, evitando magari di schedulare big match in calendario per non incorrere nella furia degli abbonati.

Ci sono anche 3-4 stadi che potrebbero fungere da surrogato e che sono monitorati da Inter e Milan, da Bergamo a Parma: ma la capienza ridotta e la difficile convivenza coi club padroni di casa complicano tutto. Milan e Inter, però, gradirebbero volentieri un'atra soluzione: gennaio-febbraio tutto in trasferta per entrambe. Per realizzarla, però, servirà molta elasticità al momento della compilazione del calendario, prevista per il 6 giugno, e della definizione degli anticipi/posticipi in particolare visto che lo stadio è uno e le squadre che giocherebbero in casa nella stessa giornata sono due. Il regolamento UEFA, infatti, non permette lo svolgimento di due partite a 24 ore di distanza l'una dall'altra nello stesso stadio. Dunque si dovrebbe diluire il tutto in 48/72 ore. Cosa comunque fattibile visto lo schema che prevede partite dal venerdì al lunedì e la mancata partecipazione del Milan alle Coppe europee che aiuta col programma settimanale. Il problema vero, semmai, è legato agli impegni dell'Inter in Champions League, visto che nel mese di gennaio teoricamente i nerazzurri dovrebbero forzatamente avere in calendario un match casalingo.

