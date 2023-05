Intervenuto ai microfoni di Roma TV, il tecnico giallorosso José Mourinho ha analizzato il ko subito contro l'Inter all'Olimpico, commentando anche qualche decisione arbitrale a lui sgradita: "Non posso essere più orgoglioso dei ragazzi, mi emoziono a dirlo. Gente stanca, infortunato, con fratture, con una gamba sola, gente in panchina senza gamba, bambini che non hanno mai giocato con noi. Giocavamo contro una squadra che ha due squadre: l'Inter ha una rosa fantastica. Con queste premesse, non sei stato inferiore, è un orgoglio. Arriviamo ovviamente al pragmatismo dei numeri, 0-2, hanno sbagliato loro e abbiamo sbagliato noi. Il primo gol è un fuorigioco facilissimo da vedere: la posizione di Lukaku crea interferenza all'azione di Rui Patricio. Non c'è dubbio. Poi, mi rifiuto di dire un errore individuale, ma dico un errore nostro e ci hanno fatto il secondo gol".

E ancora: "Come finisce la partita, per me significa tanto. Per primo perché i ragazzi sono arrivati fino all'ultimo secondo, anche sapendo di non riuscire a fare due gol. La reazione del tifo anche è emozionante: non è successo spesso nella storia della Roma. Una conquista di questo gruppo che ci dà orgoglio. Le mie parole a fine partita? Niente, ho detto il mio orgoglio per i ragazzi e che giovedì c'è da rigiocare con i nostri tifosi, con i bambini, con i giocatori su una sola gamba e tutti gli altri problemi. Giovedì ci aspettiamo di nuovo questo stadio fantastico".