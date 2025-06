Marcus Thuram ha seguito senza intoppi il programma di recupero predisposto dallo staff medico dell’Inter, lasciandosi alle spalle l’affaticamento muscolare ai flessori accusato nel match contro il Monterrey. L’attaccante francese si è allenato regolarmente e si candida per una maglia da titolare nell’ottavo di finale del Mondiale per Club 2025 contro il Fluminense, in programma lunedì sera con diretta su Canale 5 alle ore 21.

Nella seduta odierna, come riportato da Sportmediaset, non hanno preso parte all’allenamento Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante del 2005 ha svolto soltanto lavoro di scarico e, fortunatamente, gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni muscolari: si tratta solo di un affaticamento. La sua convocazione resta in dubbio, ma non è da escludere una presenza in panchina.

Diversa la situazione per Frattesi, che ha concordato con il tecnico Chivu il rientro in Italia. L’ex centrocampista del Sassuolo tornerà a Milano dove ritroverà gli altri infortunati già rientrati dagli Stati Uniti: Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu, quest’ultimo avvistato nelle ultime ore a Istanbul.

Considerando l’indisponibilità quasi certa di Esposito, Chivu potrebbe decidere di rilanciare subito Thuram al fianco di Lautaro Martinez. In alternativa, resta viva l’opzione Valentin Carboni dal primo minuto: l’argentino è stato decisivo nella vittoria contro l’Urawa e si è dimostrato pronto a prendersi maggiori responsabilità.