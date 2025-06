Le voci provenienti dalla Turchia che vorrebbero Hakan Calhanoglu desideroso di tornare in patria, e in particolare al Galatasaray, continuano a far discutere. Secondo i media turchi, il centrocampista avrebbe addirittura chiesto alla dirigenza dell’Inter una cessione agevolata, intercedendo per uno sconto sul cartellino.

Sulla questione è intervenuto anche il giornalista e telecronista di SportMediaset, Massimo Callegari, ospite negli studi dell’emittente. Il suo commento è stato equilibrato ma chiaro: "Non mi stupisco di nulla, di fronte a queste dichiarazioni. Penso che tra Inter e Calhanoglu debba esserci rispetto reciproco perché è stato un affare per entrambe le parti. Quando era al Milan non riceveva il trattamento che si aspettava, l’Inter gli ha dato visibilità e una carriera di livello più alto. Ma anche lui ha risposto con grande professionalità, adattandosi a un nuovo ruolo e dimostrando il suo valore".

Callegari ha poi sottolineato come, in questo momento, sia naturale che ognuno faccia le proprie mosse, ma ha messo in guardia su un aspetto cruciale: "Adesso entrambi fanno il loro gioco, ma credo sia giusto che il club non lo lasci partire a prezzo di saldo".