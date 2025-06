Franco Armani, estremo difensore del River Plate, parla al termine della sconfitta contro l'Inter. "Triste, triste essere eliminati, non qualificarci - dice il portiere - La verità è che abbiamo giocato un'ottima partita fino all'espulsione. Dopo, è stato un po' più difficile per noi, ma stavamo facendo le cose per bene. Stavamo giocando la partita che avevamo programmato, ma dopo l'espulsione, la partita è cambiata completamente".

"Dobbiamo tenere la testa alta, perché abbiamo dato tutto e lottato fino alla fine per qualificarci. Non è successo, ma teniamo la testa alta, perché la verità è che questo gruppo ha dato tutto. Dobbiamo continuare a lavorare, è l'unica cosa che ci rimane - dice Armani - Abbiamo dominato tutta la partita contro il Monterrey. Abbiamo avuto occasioni da gol, ma non le abbiamo trasformate. Sapevamo che oggi sarebbe stato un avversario ostico, ma ovviamente con le nostre armi avremmo potuto fargli male. Avevamo molta fiducia nella possibilità di vincere la partita, ma non è successo. Continuiamo così, teniamo la testa alta perché arriveranno grandi cose".