Sempre nel corso dell'intervista rilasciata al Journal du Dimanche, il proprietario dell'Olympique Marsiglia Frank McCourt ha messo da parte l'atavica rivalità e si è congratulato col Paris Saint-Germain, che 32 anni dopo l'impresa dell'OM contro il Milan ha riportato la Francia sul trono della Champions League: "È un mix di emozioni. Essere stati i primi, e gli unici, è stato un grande privilegio. Sane rivalità e fair play sono alla base dello sport. Il PSG ha raggiunto un traguardo molto importante collettivamente, dobbiamo riconoscerlo e congratularci con loro".

McCourt si augura che questo successo possa fungere da sprone per la sua squadra: "È un promemoria stimolante di cosa significhi competere ai massimi livelli. Sta a noi continuare a far progredire l'OM, ​​affrontare questa sfida e tracciare la nostra strada nel calcio europeo. Continuiamo a migliorare l'OM e a riformare il calcio francese, il suo controllo finanziario, per un migliore equilibrio nelle competizioni".