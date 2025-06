Toccherà al Borussia Dortmund testare le velleità del Monterrey, la formazione messicana che a sorpresa ha guadagnato la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club a discapito del River Plate nel girone dell'Inter. Particolare attenzione sarà rivolta a Sergio Ramos, sul quale si sofferma a parlare l'esperto centrocampista Pascal Groß dal ritiro di Fort Lauderdale: "La sua carriera è senza precedenti, incredibile. Al Real Madrid, è stato un leader assoluto per anni. E poi è molto forte nel gioco aereo, anche in questo Mondiale ha segnato un gol di testa", afferma riferendosi alla rete segnata nel match di Pasadena contro l'Inter.

Ramos è "forse simile a Thiago Silva", aggiunge Groß: "Un difensore di alto livello che ha una certa età, ma è ancora molto forte, molto esperto. Dobbiamo essere ben preparati". La sfida si giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì ad Atlanta.