Tra PSG e Inter Miami non c'è proprio storia: i parigini conquistano il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club, battendo gli statunitensi con un sonoro poker, architettato interamente nel primo tempo. Decisiva la doppietta di Joao Neves, poi l'autogol di Aviles propiziato da Doué, dunque Hakimi ad archiviara la pratica. Con questo successo, la formazione di Luis Enrique conquista i quarti, dove sfiderà la vincente tra Flamengo e Bayern Monaco.