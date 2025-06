In serata va in scena il quarti incontro valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, tra Flamengo e Bayern Monaco. Dopo i successi di ieri di Palmeiras e Chelsea, rispettivamente contro Botafogo e Benfica, oggi sono scesa in campo PSG e Inter Miami: netta l'affermazione dei parigini, con il punteggio di 4-0. Sarà proprio la formazione di Luis Enrique ad affrontare la vincente tra i brasiliani in maglia rossonera e i bavaresi.

Moduli speculari da parte di Filipe Luis e Kompany, entrambi in campo con il 4-2-3-1. nell'undici brasiliano, figurano 4 giocatori con un passato in Serie A: il terzino sinistro ex Juve Alex Sandro, il centrocampista ex Bologna e Fiorentina Pulgar, il regista ex Verona e Napoli e campione d'Europa con la Nazionale azzurra Jorginho e l'esterno offensivo Gerson (che ha giocato con Roma e Fiorentina). Dall'altra parte, attacco affidato a Kane con alle spalle il trio formato da Olise, Gnabry e Coman (con quest'ultimo con un passato juventino come Alex Sandro). Di seguito le formazioni ufficiali:

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araujo; Plata. Allenatore: Filipe Luis

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. Allenatore: Kompany