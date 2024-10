Indiscrezioni confermate: Paulo Dybala è da considerarsi pienamente recuperato per Roma-Inter, partita che con ogni probabilità giocherà da titolare. L'argentino ha superato l'infortunio accusato durante la gara di Europa League contro l'Athletic Bilbao e, rispettando la tabella di marcia disegnata dallo staff medico giallorosso, oggi si è allenato regolarmente in gruppo. Una buona notizia per Ivan Juric, a quattro giorni dal big match dell'Olimpico. Lo riferisce Sky Sport.