Nella giornata di oggi il Milan si è ritrovato a Milanello per pranzo prima del primo allenamento della settimana, ovviamente senza i giocatori convocati dalle Nazionali. Dopo l'inizio della seduta in palestra per la consueta attivazione muscolare, i prossimi avversari dell'Inter sono scesi in campo: torelli a tema, esercitazioni tecniche e possesso palla nel menù. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in degli allunghi, infine spazio alla partitella su campo ridotto e con le porte piccole. I portieri hanno invece svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore.