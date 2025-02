Il Milan ha chiuso per Santiago Gimenez, sbarcato ieri a Milano ma non a disposizione per il derby di questa sera. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, confermando invece la presenza dal 1' dell'altro nuovo acquisto Walker: l'inglese agirà sulla corsia di destra nella difesa completata da Theo Hernandez a sinistra e dalla coppia Pavlovic-Tomori in mezzo, anche se "quest’ultimo è al centro di una trattativa con il Tottenham e fino all’ultimo rischia di non andare in campo", si legge. Gli acciaccati Thiaw e Gabbia saranno invece in panchina.

A centrocampo l'assenza pesante è quella dello squalificato Fofana: al suo posto Bennacer con Musah e Reijnders, mentre il tridente offensivo sarà composto da Leao, Abraham e Pulisic.