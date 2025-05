Quante volte Lautaro Martinez ha sognato di alzare al cielo la Champions? Il Toro, intervenuto ai microfoni di TNT Sports Mexico nell'ambito del Media Day di quest'oggi ad Appiano Gentile, risponde con sincerità: "Ogni giorno, sono sincero. Sarebbe un sogno rimanere nel poster dei ricordi del club come Javier Zanetti. Lo sogno ogni giorno, spero di poter dare il massimo quella sera come faccio sempre e riuscire a portare all'Inter quel titolo che manca da quindici anni e che è molto importante per noi e per tutti i tifosi".

Ma sogni anche il Pallone d'oro?

"Sì, perché do sempre dimostrazione di quello che so fare dentro il campo. Spero che possiamo raggiungere il nostro obiettivo principale che è la Champions, anche perché il Pallone d'oro dipende da terzi e devo sperare nei loro voti. Però bisogna guardare le posizioni raggiunte nella classifica negli ultimi anni, sono migliorato ogni giorno e questa è dimostrazione del lavoro di ogni giorno".

Cosa è cambiato rispetto al 2023?

"Il mio ruolo è cambiato, perché ora sono capitano e ho maggiori responsabilità. Devo dare tranquillità ai compagni, perché anche loro sono giocatori esperti però dobbiamo lasciarci alle spalle questi ultimi momenti che non sono stati positivi e concentrarci su questa partita che è la più importante di questa stagione. Abbiamo ottenuto questo traguardo con grande sacrificio, dobbiamo prepararci bene in settimana per essere pronti sabato".

