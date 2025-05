Danilo D'Ambrosio, difensore del Monza, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sulla finale di Champions: “Come si vive una finale di Champions? Sono emozioni forti, non sai quando rigiocherai una partita del genere. Si spera che l’Inter faccia una bella partita, sarò lì a tifare i miei ex compagni con la mia famiglia, sono emozioni indelebili. Partite che tutti vorrebbero giocare”.

D'Ambrosio ha poi aggiunto sul futuro di Inzaghi: “Ha detto tutto il mister, non mi voglio sbilanciare, parlare ora di futuro è irrisorio. Sono tutti concentrati sulla Champions secondo me, poi è normale che il calcio vada veloce e si parli di allenatori e giocatori forti, siamo abituati a queste cose”.

Su Lautaro Martinez ha spiegato: “Lacrime? Qualcuno come lui le esprime, altri le tengono dentro, ma con la stessa delusione. Perdere lo Scudetto così può far male, ma darei più meriti al Napoli che demeriti all’Inter. La delusione può dare una carica in più per una finale del genere”.