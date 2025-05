L'ammonizione rimediata contro il Como nell'ultima giornata di campionato costerà cara ad Hakan Calhanoglu, che essendo diffidato non potrà prendere parte alla prima gara stagionale del prossimo campionato. Il centrocampista turco dell'Inter è stato fermato dal Giudice Sportivo per un turno così come Duda (Hellas Verona), Bijol (Udinese), Pierotti (Lecce), Strefezza e Reina (Como, col portiere che però ha annunciato il ritiro), Balogh (Parma) e Celik (Roma).

Due i turni di squalifica inflitti invece ad Ante Rebic del Lecce "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto ad un Assistente più volte un'espressione irriguardosa indirizzate agli Ufficiali di gara, inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolgeva una critica irrispettosa al Direttore di gara", e per Alessio Romagnoli della Lazio "per avere, al 48° del secondo tempo, affrontato un Assistente con toni ed atteggiamenti offensivi. Ammenda, infine, di 5mila euro per l'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria di altra Società".

