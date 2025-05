Dopo essere intervenuto in conferenza stampa durante l'Open Media Day andato in scena ieri alla Pinetina, Matteo Darmian si è soffermato anche con Sky Sport per anticipare i temi della finale di Champions League PSG-Inter: "L'augurio era tornare in finale dopo Istanbul, una partita che ci ha insegnato tanto e ci ha permesso di essere qui oggi. Raggiungere una finale di Champions non è mai scontato, non tutti i giocatori - anche i migliori - ci sono riusciti in passato. E' motivo d'orgoglio, vogliamo arrivare a sabato nelle migliori condizioni per sollevare il trofeo".

Come si fermano gli attaccanti del PSG?

"Si fermano di squadra, dovremo fare una gara molto attenta. Conosciamo le loro qualità, il PSG è una grande squadra e lo ha dimostrato per tutto l'anno. Dovremo stare attenti".

Un futuro senza Inzaghi ti renderebbe triste?

"Il mister è una grande persona, oltre che un grande allenatore. Fin dal primo giorno lo ha dimostrato, il suo percorso parla per lui. Ha fatto crescere l'Inter, si è instaurato un rapporto tra lui e la squadra, quell'unione che fa la differenza".

Fioretto per la finale?

"Speriamo di portarla a casa, poi vedremo, Vogliamo fare una grande partita per coronare un sogno"