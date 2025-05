"Cosa è cambiato da Istanbul? Dopo quella gara abbiamo avuto il tempo di migliorare, ora abbiamo più esperienza. Siamo cresciuti tanto, abbiamo fatto vedere la nostra mentalità soprattutto in Champions League. Abbiamo messo il cuore contro il Bayern e il Barcellona, due squadre fortissime. Il nostro segreto è che siamo uniti; anche se abbiamo perso lo scudetto, e fa male, abbiamo giocato un campionato bellissimo. Ora guardiamo in avanti, siamo contenti di parlare di finale". Così Hakan Calhanoglu, parlando a Sky Sport, durante l'Open Media Day andato in scena ieri alla Pinetina, in vista della finale di Champions League PSG-Inter.

"Fa male quando perdi, ma si cresce e si impara - ha aggiunto il turco -. Ora abbiamo la seconda occasione di vincere la Champions League, vogliamo vincere, sapendo che il PSG è una squadra fortissima. A Istanbul ho provato tante emozioni, era la mia prima finale di Champions. Spero di fare meglio sabato. Noi rispettiamo tutte le squadre, come già successo con Bayern e Barcellona. Cerchiamo di fare il nostro meglio, dobbiamo analizzare il PSG che è una squadra forte, con un allenatore fortissimo. Sappiamo che vogliono fare il Triplete, ma noi dobbiamo stare in partita fino all'ultimo minuto mettendoci il cuore come successo contro il Barcellona".

Infine, Calha conclude con una battuta: "Un tatuaggio ricordo per la Champions? No, basta così. I tatuaggi sono finiti".

