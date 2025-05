Miroslav Bicanic torna a scommettere forte sul neo-interista Petar Sucic. Ai microfoni di Sportitalia.it, l'agente croato parla così del centrocampista in arrivo dalla Dinamo Zagabria: "Abbiamo iniziato a parlare dell’idea di Sucic all’Inter a settembre del 2024, prima che giocasse in Champions League e in Nazionale maggiore. Gli osservatori lo apprezzavano perché presentava caratteristiche differenti fra loro, tutte ai massimi livelli. È migliore di quello che era Marcelo Brozovic alla sua età, ma il tempo ci dirà se farà una carriera così brillante”.

E in rampa di lancio c'è un altro giovanissimo talento croato, Roko Markulin: "È un centrocampista di grande talento, classe 2008 della Dinamo, concentrato sul successo, che lavora sodo ogni giorno sui dettagli della tecnica calcistica e della condizione fisica. Direi che forse può essere definito il nuovo Nicolò Barella”.

