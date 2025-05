Aleksandar Stanković è stato uno dei migliori giocatori del Lucerna in questa stagione. Il diciannovenne giocatore in prestito dall'Inter ha compiuto passi da gigante nella sua crescita in questa annata vissuta in Svizzera, riuscendo anche a conquistare la Top 10 di una particolare statistica rilevata dall'Osservatorio Calcistico del CIES: il ragazzo serbo è infatti ottavo tra i migliori giocatori U21 d'Europa che hanno conquistato il pallone più volte. Possono essere azioni come passaggi intercettati, duelli vinti e contrasti con recupero palla o semplicemente conquista di una palla vagante.

Dopo l'ultima partita casalinga contro il Servette, Stankovic è stato visto con le lacrime agli occhi mentre ringraziava i tifosi del Lucerna per il loro sostegno. È possibile che si trattasse di lacrime d'addio, perché nella successiva conferenza stampa, l'allenatore Mario Frick non sembrava particolarmente entusiasta della permanenza del talento del centrocampo: "Appartiene all'Inter, e l'ultima parola spetta all'Inter. Le possibilità che rimanga a Lucerna sono scarse ".