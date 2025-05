Come tutti i quotidiani questa mattina, anche Tuttosport si sofferma sulle indiscrezioni riguardanti l'approdo di Simone Inzaghi all'Al-Hilal. Cinquanta milioni per tre anni e un "regalo" in attacco come Osimhen. Ma il tecnico, si legge, ha rimandato ogni discorso a dopo la finale di Champions League e nei suoi pensieri continua ad esserci in primis l'Inter.

La novità è che il tecnico e la moglie Gaia Lucariello hanno preso sul serio la proposta illustrata dal presidente del club arabo, tanto che la signora Inzaghi sarebbe stata a Riad accompagnata da un agente e da alcuni avvocati per studiare la città e le strutture della possibile scuola dei figli.

Qualcosa potrebbe cambiare se arrivasse o meno il trionfo in Champions League. Il potere contrattuale del tecnico aumenterebbe e difficilmente Inzaghi accetterebbe solo un anno in più, come le altre volte. Inoltre potrebbe chiedere maggiori garanzie a livello tecnico: bene ringiovanire l'età media, ma l'allenatore potrebbe chiedere qualche rinforzo pari al nuovo status del club.