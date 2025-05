Erano previste duemila persone, ne sono arrivate circa 400, secondo il Corriere della Sera, a protestare ieri pomeriggio sotto la sede dell'Inter in via della Liberazione per la gestione dei biglietti della finale di Monaco di Baviera.

Erano gli ultras della Curva Nord che chiedevano alla società una maggiore disponibilità dei tagliandi, 600 da riservare alla fazione più calda del tifo. Nulla di fatto, diversamente da quanto accadde due due anni fa per Istanbul, quando ne furono girati 1.500 agli ultras nonostante una disponibilità iniziale di soli 800. Con un'azione di bagarinaggio che è stata anche al centro dell'inchiesta "Doppia Curva".

Stavolta l'Inter, soprattutto dopo le risultanze dell'inchiesta di cui sopra, ha chiuso i rubinetti, su input della Procura di Milano. In ogni caso, i vertici della Curva Nord hanno annunciato che andranno a Monaco di Baviera anche senza biglietto.