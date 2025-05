Mentre sembrava tutto deciso per il suo trasferimento all'Inter per 22 milioni di euro l'annuncio ufficiale del passaggio di Luis Henrique dall'Olympique Marsiglia ai nerazzurri si trascina ancora. E per una buona ragione: due nuovi contendenti hanno cercato di unirsi al ballo all'ultimo minuto. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sport.fr, nelle ultime ore la Juventus e il Nottingham Forest hanno fatto un ultimo tentativo per provare a mettere i bastoni tra le ruote all'Inter.

L'assalto è però risultato tardivo: il club marsigliese ha già dato il via libera all'Inter, così come il giocatore. Il trasferimento potrebbe anche superare i 25 milioni di euro a seconda dei bonus inseriti nel contratto. L'operazione sembra quindi completata, nonostante questi tentativi di disturbo in extremis. Luis Henrique lascerà l'OM per dirigersi in Serie A e portare una ventata di aria fresca alle finanze del Marsiglia. La fumata bianca è imminente.

