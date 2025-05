Sulle pagine dell'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano si parla di VAR e della figura del supervisore, un 'fantasma' che si aggira per le sale di Lissone e che dovrebbe limitarsi a dare dei voti ma che, intervendo, è potenzialmente in grado di condizionare le partite. Negli scorsi giorni è arrivato il duro attacco del guardalinee Rocca (RILEGGI QUI) in cui veniva riferito anche che durante l'ultimo Udinese-Parma il designatore Gianluca Rocchi avrebbe bussato alla porta per segnalare un fallo di mano del difensore e la concessione di un rigore.

"Il Fatto è entrato in possesso della voce originale del Var, uno dei tanti audio spariti su Dazn perché l'Aia sceglie cosa mandare in onda e cosa no - si legge -. In sottofondo, si sentono due colpi: secondo la denuncia sarebbero la bussata di Rocchi. Il documento esclusivo non è una prova (i rumori potrebbero essere anche altro), ma nemmeno una smentita. Certo è che i varisti, inizialmente non intenzionati a punire il fallo, cambiano idea e il rigore viene concesso". L'AIA ha chiesto chiarimenti a Rocchi e ora passa la palla alla Procura che, secondo il quotidiano, probabilmente aprirà un'inchiesta: nel caso in cui il grave fatto trovasse conferme, allora Rocchi rischierebbe il posto.

Il supervisiore, secondo la ricostruzione del Fatto, sarebbe una presenza fissa ed ingombrante a Lissone nel salottino centrale che comunica con tutte le salette VAR. Il ruolo non è codificato nei regolamenti e non è previsto dal protocollo (quindi non dovrebbe interferire, ma limitarsi a dare un voto alla fine del match), tanto che in questa figura si sono alternati i vertici CAN come il già nominato Rocchi ma anche Gervasoni, Tonolini, Di Liberatore e Tommasi. "Testimonianze interne confermano che soprattutto in passato (in questa stagione le voci cominciavano ad essere imbarazzanti), invasioni ci sono state. Che addirittura esistevano segni convenzionali per indicare le decisioni da prendere", prosegue il quotidiano. Una situazione imbarazzante che obbliga l'AIA a dare delle spiegazioni.

