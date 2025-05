Tra i desiderata dell'Al-Hilal non c'è soltanto Victor Osimhen. Secondo Tuttosport, il club vorrebbe infatti dare il benvenuto a Simone Inzaghi prendendo anche Nicolò Barella. Il centrocampista ha detto già "no" in primavera ma a Riad sono convinti che oggi anche il centrocampista potrebbe dare l'assenso alla cessione.

Ieri, in conferenza stampa, il tecnico ha ribadito che la priorità sarà data all'Inter, nei discorsi che si faranno subito dopo la finale di Champions League. Se ci saranno i presupposti, rimarrà in nerazzurro. Ma vuole capire, al di là dell'aspetto contrattuale, quali sono le prospettive dell'Inter. I dirigenti chiariranno che dopo l'acquisto di Sucic ci si sta adoperando per avere al Mondiale per Club anche Luis Henrique (tre milioni la distanza con l'Olympique Marsiglia) e Bonny.