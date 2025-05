Anche il Corriere dello Sport affronta il tema del futuro di Simone Inzaghi. Resta o va? L'Arabia lo tenta, ma le riflessioni sono tante e non tutte riguardano aspetti economici, anzi...

Il quotidiano romano parla della volontà di poter usufruire di un mercato di un certo tipo, quindi investimenti di livello concordati e funzionali. "Anche perché dopo estati (e inverni) al risparmio, con quanto raccolto in questa stagione lo spazio per intervenire c'è - si legge -. E pure perché c’è anche un pizzico di stanchezza nel ritrovarsi sempre primo responsabile, a differenza di altri colleghi che invece, in questi anni, hanno beneficiato di altre “potenze di fuoco”".

In società permane l'ottimismo per continuare un rapporto fruttuoso e vincente. Ma è chiaro che nessuno si farebbe trovare impreparato in caso di addio. "E, come noto, tra Marotta e Allegri esiste una sintonia particolare - spiega il CdS -. Tuttavia, il tecnico livornese è il principale candidato a sostituire Conte sulla panchina del Napoli. Attenzione, allora, anche a Fabregas".