Parlando ai connazionali della RSI, Yann Sommer torna con la mente alla parata su Lamine Yamal che ha sigillato la qualificazione alla finale Champions dell’Inter: “È chiaro che era importante per noi, per la partita. Abbiamo fatto tantissimo per questa partita, mettendo sul campo tante energie e tante emozioni. Questa parata alla fine era importante per noi. Ero molto contento per come abbiamo giocato”.

Se dovessi scegliere, in casa appendi la foto di questa parata o quella del rigore parato a Kylian Mbappé ad Euro2020?

“Non è possibile scegliere, con la Svizzera era anche quello un momento bellissimo e importante. Abbiamo fatto la storia coi quarti di finale agli Europei. Ora sono per la prima volta in finale Champions, sono due momenti importanti della mia carriera. Sono contento”.

Foletti (preparatore dei portieri della Nati, ndr) ha detto che non ti ha mai visto così felice come dopo la partita contro il Barcellona.

“Non lo so, però era un momento speciale per noi tutti. Anche questa era una partita che ha cambiato padrone più volte, è anche normale avere emozioni. È stato un momento speciale per tutti”.

Dicono tutti che nello spogliatoio ti sei preso un ruolo importante, ma come ci sei entrato?

“Quando sono arrivato in Italia, è stato un po’ difficile per la lingua. Ora va meglio ma non è facile parlare velocemente quando serve. Ho 36 anni, un po’ di esperienza e provo ad aiutare i giovani insieme agli altri leader come Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Siamo un gruppo forte sul campo e nello spogliatoio, questo è importante. Penso sia anche il mio ruolo”.

Due anni e mezzo fa eri ancora al Moenchengladbach, poi negli ultimi due anni della tua carriera hai vinto due campionati e sei in finale Champions.

“Sì, è bello… Così è il calcio, ho preso io la decisione di andare via dal Gladbach dove ho vissuto momenti bellissimi e mi sentivo come a casa per andare al Bayern Monaco. Anche lì è stato un momento speciale, con il titolo vinto alla fine. Ora con l’Inter giocherò la finale all’Allianz Arena. Sono contento di questi ultimi anni”.