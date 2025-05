Lautaro Martinez sta bene ed è pronto a scendere in campo sabato nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Non bastasse la rassicurazione diretta del giocatore argentino, arrivano anche le parole del vicepresidente Javier Zanetti ai microfoni di ESPN: "Lautaro sta bene. Ha avuto un piccolo infortunio. Lo abbiamo curato e, per fortuna, nell'ultima partita di Serie A contro il Como, non c'è stato bisogno che giocasse". Quando però c'è stato bisogno del suo carisma, il Toro non si è tirato indietro giocando sul dolore: "Lauti ha avuto una settimana terribile prima della semifinale contro il Barcellona. Non sapeva se ce l'avrebbe fatta. Piangeva a fine partita. Ha dimostrato di avere un cuore grande; voleva essere lì, c'era, e ha fatto un lavoro fantastico. Ora ha quest'ultima settimana per riprendersi al meglio, nel migliore dei modi. Lauti, che è il nostro capitano e modello, ha una garra unica".

Pupi ha anticipato quella che sarà la finale che l' Inter giocherà questo sabato a Monaco: "Siamo motivati ​​a fare una grande prestazione e speriamo in un lieto fine. Apprezzo i giocatori che hanno raggiunto due finali di Champions League in questi tre anni. Affronteremo un grande rivale come il Paris Saint-Germain. Ci sono le condizioni perché sia ​​una grande finale". Zanetti ha anche fatto riferimento all'ottima prestazione di Franco Mastantuono nel River Plate, futuro avversario dell'Inter al Mondiale per Club del mese prossimo negli Stati Uniti: "È uno dei migliori talenti del calcio argentino degli ultimi anni. Ha solo 17 anni, e vederlo giocare con la sua personalità è una sorpresa. Penso che abbiamo di fronte un giocatore con un futuro straordinario. Entrerebbe a far parte della nazionale argentina, e questa è un'ottima cosa. Il River dev'essere contento di avere tra le sue fila un giocatore così giovane ma già importante. Speriamo di non soffrire di questo al Mondiale per Club".

