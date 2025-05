Nel giro di interviste per la RSI finisce anche il centrocampista Kristjan Asllani, al quale viene chiesto in primo luogo cosa ha lasciato dal punto di vista del morale la mancata conquista dello Scudetto: "C'è ancora grande delusione, ma dobbiamo metterla da parte adesso perché ci giochiamo la Champions League. È qualcosa che non ti puoi giocare tutti gli anni, capita poche volte. Dobbiamo essere contenti di essere arrivati in fondo e andare a giocarci la partita con tutte le forze che abbiamo per portarci a casa questo trofeo".

Anche perché, se pensiamo all'onda emotiva dopo il fischio finale di Inter-Barcellona, il cambio in testa è abbastanza automatico.

"Sì, aver eliminato Bayern Monaco e Barcellona deve farci avere ancora più forze. Sappiamo di essere forti ma che dall'altra parte c'è una grandissima squadra, con grandi giocatori e un grande allenatore. Vanno assolutamente rispettati".