Prestigioso successo per Nick Melli che ha conquistato l'Eurolega con la maglia del Fenerbahce. Melli è un tifoso interista e la società nerazzurra non si è affatto dimenticata di questo. Sono arrivati puntualmente i complimenti dell'Inter per il titolo conquistato: "La ciliegina sulla torta di una ricca carriera di successi".

Congratulazioni @NikMelli per la vittoria dell'Eurolega con il @FBBasketbol, ciliegina sulla torta di una carriera già ricca di successi — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 26, 2025