Parlando qualche giorno ai microfoni del quotidiano neerlandese Algemeen Dagblad, Givairo Read, giovane terzino del Feyenoord, ha rivelato di avere ricevuto un dono speciale da un giocatore che, come da lui stesso affermato tempo addietro, ammira moltissimo: Denzel Dumfries, infatti, lo ha omaggiato della sua maglia dopo la partita di Champions League disputata a San Siro contro i nerazzurri. "Dumfries è un vero esempio per me, lo ammiro. È stato un sogno giocare contro di lui a Milano. A De Kuip ero squalificato, ero seduto in tribuna".

Dumfries ha inviato un messaggio al giovane giocatore del Feyenoord. "Mi ha scritto: 'Hai un futuro luminoso davanti a te'. L'ho detto subito a mia madre e a mio zio. Il mio esempio, che ha pronunciato quelle bellissime parole, è stato meraviglioso", ha detto Read, che spera di giocare con il suo idolo nella Nazionale. "Sì, Dumfries, Frimpong, Geertruida e Timber sono davanti a me. a quest'estate avevo anche molti giocatori davanti a me al Feyenoord, giusto? Le cose possono cambiare".