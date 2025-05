Anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta era presente quest'oggi alla festa per la celebrazione del 60esimo anniversario della seconda Coppa dei Campioni, nella settimana della finale di Champions League contro il PSG. Ai microfoni di Sky Sport, Marotta racconta la giornata: "Sicuramente è un amarcord straordinario, piacevole. La rievocazione di una partita molto bella che vidi da ragazzino in televisione col gol di Jair. Speriamo che sia di buon auspicio per sabato. Ho parlato con Gianfranco Bedin, Sandro Mazzola, Aristide Guarneri e Massimo Moratti; sono momenti belli che non possono che aumentare le motivazioni che già abbiamo e che speriamo di coronare con un successo".

Questa finale di Champions per lei è diversa. Che emozione è stare a questo tavolo e far parte di questo gotha di presidenti?

"Ho avuto questa gratificazione da parte della nuova proprietà. Ma il paragone non regge: regge il senso di appartenenza che c'è anche in me. Per quanto mi riguarda garantisco il mio contributo in una partita che può segnare la storia, visto che sarebbe la terza finale in 50 anni. Per noi è un momento in cui sentiamo grande responsabilità, entusiasmo e motivazioni per quello che faremo".

