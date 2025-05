"L'arrivo all'Inter è stato un momento molto importante per Francesco, lo ha mosso la voglia di dimostrare di essere all’altezza e l’onore di giocare con questa maglia”. Così Claudia Scarpari, moglie di Acerbi, nella chiacchierata con i colleghi di Gianlucadimarzio.com.

Nei tre anni in nerazzurro, l'esperto difensore ha vissuto momenti indimenticabili, su cui è riuscito a mettere la sua firma indelebile: "Il gol nel derby che ha regalato all'Inter la seconda stella è un ricordo che resterà per sempre impresso nei nostri cuori. Vederlo segnare in un momento così simbolico è stato emozionante, quasi surreale. Abbiamo pianto tutti", ammette Scarpari. Prima di raccontare l'altro Acerbi moment, forse il più simbolico, il gol del 3-3 nell'epica partita di Champions League contro il Barcellona: "Ero così orgogliosa… Avrei festeggiato per tutta Milano per tutta la notte. Lui non esterna molto le sue emozioni, ma so che era molto fiero di sé. E prima della partita c’è stato il nostro rito, che rimane segreto".

Ora Acerbi vuole finire il lavoro, vincendo la Coppa dalla grandi orecchie contro il PSG, anche per vendicare il dolore provato due anni fa, spiega Scarpari: "Istanbul è una ferita profonda per lui, perdere quella finale fu un duro colpo. Francesco non è uno che si fa travolgere dall’ansia, ma si percepisce che ogni pensiero va alla gara di sabato, a quei 90 minuti che valgono tutto. Noi cerchiamo di stargli vicino, facendogli sentire il nostro supporto”.