Il futuro è un tema aperto in casa Inzaghi. Non solo l'Inter, infatti, deve fare i conti con la posizione del proprio tecnico Simone, al centro in questi ultimi giorni di voci provenienti in particolare dall'Arabia Saudita: come riporta la Gazzetta dello Sport, anche Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa neopromosso in Serie A, è alle prese con una situazione calda. L'ex bomber del Milan, infatti, ha chiesto garanzie tecniche precise alla società per restare alla guida dei toscani.

La proprietà americana guidata da Alex Knaster non vorrebbe porre il problema: Inzaghi ha un contratto ed è stato l’artefice della promozione, ma la distanza tra le parti si è ampliata dopo la festa. Entro la partenza del tecnico per le Baleari si attende un confronto decisivo. Alla finestra c'è il Palermo, che punta su SuperPippo per l'eventuale successione di Alessio Dionisi, ma senza forzare la mano.