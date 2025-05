Carlos Alcaraz ribadisce la propria posizione per la finale di Champions League. Parlando con l'ex tennista Fabrice Santoro, il campione spagnolo della racchetta ha spiegato le ragioni della sua preferenza per il PSG: "Sarà una partita davvero bella, ne sono sicuro. Da appassionato di calcio, ovviamente, la guarderò e tiferò per il PSG per diversi motivi. Conosco Achraf Hakimi, innanzitutto. Ovviamente anche l’allenatore del Psg, Luis Enrique”.

Poi Alcaraz si è quasi voluto scusare con i calciatori dell’Inter: "Mi dispiace, ragazzi. È difficile, perché conosco anche alcuni giocatori dell’Inter. Ma in questa finale sarò dalla parte del Psg".