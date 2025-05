Lautaro Martinez è stato indubbiamente tra i personaggi più ricercati del Media Day di Appiano Gentile, specie tra i media sudamericani. Il Toro ha espresso il suo parere sulla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain anche ai microfoni di ESPN: "È un sogno tornare in finale di Champions League. In tre anni abbiamo raggiunto due finali, anche se è così difficile. Questo è merito del lavoro che facciamo ogni giorno. Abbiamo portato a casa così tanti titoli che l'Inter mancava da tempo. Questo è il nostro obiettivo più grande. Per me, alzare questo trofeo è un sogno", ha commentato l'attaccante.

Riguardo al suo avversario, ha commentato rispettosamente: "Il PSG è abbastanza simile a noi. Anche loro si stanno divertendo molto; hanno vinto due titoli quest'anno e sarà una grande partita". Il corrispondente dell'emittente ha mostrato a Lautaro una foto di quando era bambino, di fronte alla quale ha replicato dicendo: "Quando ero piccolo, avevo i capelli biondi e lunghi. Mio padre è stato colui che mi ha trasmesso l'amore per questo sport, la disciplina, il rispetto, e gli sarò sempre grato per questo. Lui sarà qui in questi giorni, ed è un mio sogno che possa vivere questi momenti con me, proprio come li ho vissuti io con lui da bambino". Lautaro Ha avuto anche parole di grande affetto per la città in cui è cresciuto: "Bahía Blanca è il luogo dove respiro, il luogo dove mi sono stati insegnati i valori della vita, dove vive la mia famiglia. Sarò sempre lì. Se Dio vuole, tornerò durante l'estate europea. È sempre importante tornare alle proprie radici".

A Lautaro è stato chiesto anche dai giornalisti a proposito dello scontro con il River Plate negli Stati Uniti: "Ora siamo impegnati con questa partita, che sarà la più importante della stagione. Dopo, devo pensare alla nazionale, alle gare con Cile e Colombia. E poi, sicuramente, al Mondiale per Club. Quest'anno abbiamo avuto un calendario molto serrato, con la Nazionale ho giocato quasi 70 partite in un anno. È estenuante, ma sei felice perché stai facendo ciò che ami. Lo vivo molto intensamente, perdo qualche anno, ma è ciò che amo fare. Spero che continueremo così per molti altri anni".