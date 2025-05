Mentre l'Inter ha l'attenzione catalizzata sulla finale di Champions League, la UEFA continua a lavorare anche nel lungo periodo e la novità di oggi riguarda gli Europei del 2032 che si giocherà in Italia e in Turchia. In vista del torneo, il massimo organo calcistico continentale ha affidato al Direttore Esecutivo per la Sostenibilità Sociale e Ambientale, Michele Uva il ruolo di Delegato ufficiale presso il Comitato Organizzatore Italiano di UEFA EURO 2032. Incarico che Uva ricoprirà immediatamente e che ricoprirà a tempo pieno a partire dal 2026 e si curerà degli interessi dell'UEFA nel periodo precedente alla competizione.

Il Segretario Generale UEFA, Theodore Theodoridis, ha così commentato la scelta: "Michele è la scelta perfetta per ricoprire il ruolo di Delegato e supportare la FIGC sotto la guida del suo Presidente, il Vicepresidente UEFA Gabriele Gravina. La sua lunga esperienza nello sport italiano e la sua conoscenza del panorama sportivo e politico saranno preziose per tutte le parti interessate a organizzare un torneo di livello mondiale per tifosi, giocatori e emittenti televisive".