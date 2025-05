Ieri è partita la settimana che conduce alla finale di Champions, la partita più attesa dell'intero calcio europeo. Nonché l'evento sportivo più importante dell'anno.

Allenamento ad Appiano alle 17, con Inzaghi che ha finalmente potuto contare su tutta la rosa a disposizione, compresi Pavard e Zielinski. "Più che sulla distribuzione delle pettorine, poco funzionale nei pensieri di formazione a cinque giorni dal match, l'attenzione era tutta sulle modalità con cui Simone Inzaghi ha impostato l'allenamento: decibel alti, costante richiamo alla tecnica, alla qualità, agli scambi di prima, ad aprire continuamente il gioco - racconta il Corsport -. Un episodio della partitella a campo ridotto dimostra bene cosa voglia Inzaghi per la finale: "Vi vedo fermi!", ha urlato da bordo campo. Subito intensità, subito con la testa in clima finale. Non esiste rilassamento. La settimana clou è iniziata".